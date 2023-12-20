Зеленского обвинили в надменности при проведении пресс-конференции по итогам года

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам года вел себя надменно и враждебно по отношению к другим участникам дискуссии. Так заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным», — отметил Раимов.
Он считает, что украинский лидер относился к участникам мероприятия как к врагам, а не как к представителям украинского общества. Он отметил, что в рамках дискуссии все неудобные вопросы были остро пресечены.
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