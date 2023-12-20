Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать помощь от ФРГ по реальным шагам, а не по словам поддержки.
«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только немецко общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — ответил Владимир Зеленский.
Согласно опубликованному ранее заявлению пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Берлин на фоне корректировки бюджетных планов может сократить помощь Украине, предусмотренную на 2024 год, на €550 млн
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