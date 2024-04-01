«Отметили День дурака»: Захарова — о новых обвинениях СБУ в адрес Симоньян

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые обвинения СБУ в сторону главного редактора RT Маргариты Симоньян — возможность отметить День дурака идиотической новостью.
«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью – не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Читайте также:
«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ
СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
Алёна Самарева