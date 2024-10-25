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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчёта послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который внимательно следит за количеством поездок министра в Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в местных СМИ.
В ходе встречи с журналистами Сийярто попросили прокомментировать посты американского дипломата в соцсетях. Там он подсчитал, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 посетил Россию, как заявляется, «ради выгодны, а не для мира». Также его спросили, планирует ли он в будущем визиты в Россию и Белоруссию.
Сийярто пожелал Прессману приятного подсчёта, а затем добавил, что действия и решения венгерской внешней политики определяют только внутренние интересы страны. Если национальные интересы Венгрии требуют проведения встреч с российскими и белорусскими коллегами, то они будут проведены, так же, как и во все предыдущие годы.
Говоря о выгоде, Сийярто напомнил, сколько экономической пользы принесло Вашингтону то, что в 2023 году Россия поставила большие объёмы урана для функционирования американских АЭС.
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Сийярто пожелал Прессману приятного подсчёта, а затем добавил, что действия и решения венгерской внешней политики определяют только внутренние интересы страны. Если национальные интересы Венгрии требуют проведения встреч с российскими и белорусскими коллегами, то они будут проведены, так же, как и во все предыдущие годы.
Говоря о выгоде, Сийярто напомнил, сколько экономической пользы принесло Вашингтону то, что в 2023 году Россия поставила большие объёмы урана для функционирования американских АЭС.
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Анастасия Чинкова