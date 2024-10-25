Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Западные страны, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас испытывают новые ощущения. Всё потому, что они явно терпят поражение в украинском конфликте.
Об этом в эфире радиостанции Kossut заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, эти государства «по уши увязли» в этой войне, которую однозначно проигрывают. Во Второй мировой войне большинство этих государств были на стороне победителей, поэтому сейчас им приходится сталкиваться с новыми ощущениями, добавил политик.
Орбан также подчеркнул, что Венгрии «удалось остаться в стороне» от конфликта, в то время как большинство стран Европы «пели в унисон». Ранее венгерский премьер заявлял, что «брюссельские бюрократы» втянули весь Запад в безнадёжную войну против России.
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