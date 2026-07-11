«Отработанная схема»: социолог оценил шансы Ле Пен на выборах президента во Франции

11 июля 2026, 18:53

Социолог Копатько: низкий рейтинг Макрона не гарантирует победу Ле Пен на выборах

Фото: iStock/andriano_cz

Низкий рейтинг нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона не гарантирует лидеру оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен победу на предстоящих президентских выборах в стране. Так считает социолог Евгений Копатько.





Напомним, суд позволил Ле Пен участвовать в выборах президента. По словам французских социологов, политик набрала бы в первом туре от 34% до 36%, заняв таким образом первое место.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Копатько отметил, что Ле Пен уже не в первые лидирует в национальных рейтингах. По словам эксперта, ее популярность может принести ей победу в первом туре.





«Вместе с тем, как показывает практика, если лидируют такие силы, то их оппоненты мобилизуют свой электорат, и по итогу Ле Пен проигрывает. В данном случае высокие рейтинговые позиции Ле Пен могут дать импульс для мобилизации ее противников. Это уже отработанная схема», — пояснил социолог.