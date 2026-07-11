«Отработанная схема»: социолог оценил шансы Ле Пен на выборах президента во Франции
Социолог Копатько: низкий рейтинг Макрона не гарантирует победу Ле Пен на выборах
Низкий рейтинг нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона не гарантирует лидеру оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен победу на предстоящих президентских выборах в стране. Так считает социолог Евгений Копатько.
Напомним, суд позволил Ле Пен участвовать в выборах президента. По словам французских социологов, политик набрала бы в первом туре от 34% до 36%, заняв таким образом первое место.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Копатько отметил, что Ле Пен уже не в первые лидирует в национальных рейтингах. По словам эксперта, ее популярность может принести ей победу в первом туре.
«Вместе с тем, как показывает практика, если лидируют такие силы, то их оппоненты мобилизуют свой электорат, и по итогу Ле Пен проигрывает. В данном случае высокие рейтинговые позиции Ле Пен могут дать импульс для мобилизации ее противников. Это уже отработанная схема», — пояснил социолог.
Копатько добавил, что на сегодняшний день у Макрона и политической партии, которая его поддерживает, крайне низкий рейтинг — порядка 7%. Тем не менее этот факт не гарантирует окончательную победу Ле Пен на предстоящих выборах президента во Франции.