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«Отработанная схема»: социолог оценил шансы Ле Пен на выборах президента во Франции

Социолог Копатько: низкий рейтинг Макрона не гарантирует победу Ле Пен на выборах
Фото: iStock/andriano_cz

Низкий рейтинг нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона не гарантирует лидеру оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен победу на предстоящих президентских выборах в стране. Так считает социолог Евгений Копатько.



Напомним, суд позволил Ле Пен участвовать в выборах президента. По словам французских социологов, политик набрала бы в первом туре от 34% до 36%, заняв таким образом первое место.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Копатько отметил, что Ле Пен уже не в первые лидирует в национальных рейтингах. По словам эксперта, ее популярность может принести ей победу в первом туре.

«Вместе с тем, как показывает практика, если лидируют такие силы, то их оппоненты мобилизуют свой электорат, и по итогу Ле Пен проигрывает. В данном случае высокие рейтинговые позиции Ле Пен могут дать импульс для мобилизации ее противников. Это уже отработанная схема», — пояснил социолог.

Копатько добавил, что на сегодняшний день у Макрона и политической партии, которая его поддерживает, крайне низкий рейтинг — порядка 7%. Тем не менее этот факт не гарантирует окончательную победу Ле Пен на предстоящих выборах президента во Франции.
Элина Позднякова

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