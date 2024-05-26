Отражает злобу Вашингтона: В США ответили на оскорбления Байденом Путина

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Очередное оскорбление российского лидера Владимира Путина со стороны главы США Джозефа Байдена направлено против всего народа РФ, с таким заявлением выступил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
«Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что подобное поведение недопустимо для любого крупного политика, а тем более для президента.
По словам Антонова, агрессия Байдена говорит о попытках самоутвердиться, а также о злобе, которую таким образом пытается выразить Вашингтон.
Напомним, Байден не впервые оскорбил своего российского коллегу. Ранее он уже называл Путина «диктатором», «мясником» и «военным преступником».
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