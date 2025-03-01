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«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам

Зеленский: Будущее сделки по минеральным ресурсам теперь зависит от США
Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Будущее запланированной ранее сделки по добыче и разработке редкоземельных минералов на территории Украины теперь зависит от США. Такое признание сделал просроченный киевский лидер Владимир Зеленский после срыва переговоров в Вашингтоне.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Накануне журналистка этого же издания Джеки Хайнрих сообщала, что Зеленский не ушёл сам из рабочей резиденции президента США — Трамп буквально выгнал его.

Неудивительно, что подписание соглашения между странами по ресурсам, которое должно было стать центральной темой переговоров, не состоялось, несмотря на уже заготовленные и очиненные перья и даже бутылки для воды в зале заседаний. Отменили даже запланированную совместную пресс-конференцию глав государств.

«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все», — сказал расстроенный Зеленский корреспонденту телеканала.

Украинский лидер также признал, что не знает, когда именно может произойти это знаменательное событие. И произойдёт ли оно вообще. Всё теперь зависит от США, заключил неудавшийся визитёр.

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Маск обратил внимание на мат Зеленского в ходе его визита в Белый дом
01 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск обратил внимание на мат Владимира Зеленского в ходе диалога с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом во время визита в Белый дом. Этим предприниматель поделился в социальных сетях.
В соцсети X Маск сделал репост публикации, где автор подмечает все агрессивные действия Зеленского в процессе диалога с американским президентом Дональдом Трамом. В одном из фрагментов глава киевского режима по русски ругается матом после слов Вэнса о плачевном положении ВСУ в зоне боевых действий.

Напомним, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась встреча, по результатам которой американская сторона отказалась от подписания соглашения по украинским редкоземельным металлам. К тому же администрация президента США рассматривает полное прекращение финансирования ВСУ.

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Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме
01 марта 2025, 05:09

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после своего фиаско в Белом доме. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“», — сообщает CNN.

К тому же Рубио усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине. Ранее главу киевского режима в этом обвинял и Дональд Трамп.

Напомним, что встреча политиков обернулась скандалом. После нее администрация Трампа рассматривает возможность остановки любой военной помощи ВСУ. На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
Трампа не интересует сделка по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
01 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в подписании сделки по редкоземельным ресурсам Украины после своей перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — рассказал высокопоставленным чиновник изданию.

Напомним, что на переговорах 28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник конфликт. В ходе него последний матом отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. Теперь американская сторона рассматривает полный отказ от продолжения финансирования ВСУ, а также Штаты могут запустить проверку о судьбе средств, выделенных Украине на военную помощь.

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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме
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Трамп не стал отдавать Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома
Sky News: Трамп отдал приготовленную Зеленскому еду сотрудникам Белого дома
01 марта 2025, 02:53

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп не стал отдавать Владимиру Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома. Об этом рассказали Sky News.
«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Скандальная встреча Трампа и Зеленского произошла 28 февраля. После перепалки политиков США отказались финансировать восстановление энергетической инфраструктуры Украины. К тому же администрация Трампа рассматривает полный отказ от дальнейшей военной помощи ВСУ. Американский лидер призвал Зеленского перестать критиковать Путина и Россию и заявил, что тот глава киевского режима не хочет мира.

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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме
01 марта 2025, 02:39

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский отказался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

По словам главы киевского режима, он верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина желает мира, а Путина и Россию он считает врагами. К тому же Зеленский признался, что не собирается уходить в отставку и до сих пор ждет подписания сделки по редкоземельным металлам.

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