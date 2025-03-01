Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Будущее запланированной ранее сделки по добыче и разработке редкоземельных минералов на территории Украины теперь зависит от США. Такое признание сделал просроченный киевский лидер Владимир Зеленский после срыва переговоров в Вашингтоне.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Накануне журналистка этого же издания Джеки Хайнрих сообщала, что Зеленский не ушёл сам из рабочей резиденции президента США — Трамп буквально выгнал его.
Неудивительно, что подписание соглашения между странами по ресурсам, которое должно было стать центральной темой переговоров, не состоялось, несмотря на уже заготовленные и очиненные перья и даже бутылки для воды в зале заседаний. Отменили даже запланированную совместную пресс-конференцию глав государств.
Украинский лидер также признал, что не знает, когда именно может произойти это знаменательное событие. И произойдёт ли оно вообще. Всё теперь зависит от США, заключил неудавшийся визитёр.
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Неудивительно, что подписание соглашения между странами по ресурсам, которое должно было стать центральной темой переговоров, не состоялось, несмотря на уже заготовленные и очиненные перья и даже бутылки для воды в зале заседаний. Отменили даже запланированную совместную пресс-конференцию глав государств.
«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все», — сказал расстроенный Зеленский корреспонденту телеканала.
Украинский лидер также признал, что не знает, когда именно может произойти это знаменательное событие. И произойдёт ли оно вообще. Всё теперь зависит от США, заключил неудавшийся визитёр.
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Александр Бойцов