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ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму

11 декабря 2023, 09:57
Фото: istock/irene_rebrova

Фото: istock/irene_rebrova

Агентурная сеть действовала для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.
Предполагаемыми целями покушений агентов являлись глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Ялты, блогер Александр Талипов, украинский экс-депутат Олег Царев.

ФСБ предотвратила совершение 14 диверсионно-террористических актов, в этом числе подрывы 6 участков железнодорожного полотна, 2 объектов газораспределительного оборудования, 3 электроподстанций и 3 автомобилей.


Сотрудники ФСБ обнаружили 15 схронов, которые подготовили украинские спецслужбы, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ. За подготовку диверсий осудили 10 лиц.

В числе задержанных 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к совершению 5 диверсий на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым, в районе Феодосии, а также подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз.

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#фсб
#диверсанты
#сво
#всу
#новости
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Украины угрожают Шереметьево высадкой десанта НАТО
Mash: украинцы позвонили в Шереметьево с угрозой высадки десанта НАТО
11 декабря 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала звонившие угрожали подрывом диспетчерской вышки с помощью кассетных боеприпасов. А затем заявили, что готовятся высадить десант НАТО прямо на взлётно-посадочную полосу. 

Руководство аэропорта не приняло информацию всерьёз, посчитав её абсурдной, и не стало проводить экстренные мероприятия. 

По данным канала, последний звонок в аэропорт заключался в сообщении о якобы имеющейся неисправности самолёта, летевшего из Ростова-на-Дону. Однако аэропорт этого года был закрыт после начала спецоперации на Украине. 

Предполагается, что звонки осуществляют украинские телефонные мошенники. 

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#шереметьево
#украина
#аэропорт
#мошенники
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В Мелитополе задержаны российские военнослужащие с килограммами наркотиков
Baza: Бойцы из отряда «Шторм» задержаны в Мелитополе с килограммами наркотиков
11 декабря 2023, 12:10

Фото: istock / vladans

Три военнослужащих из отряда «Шторм» задержаны в Мелитополе. Мужчина подозревают в распространении наркотических веществ.

Как сообщает телеграм-канала Baza, у них дома обнаружили пакеты с двумя килограммами запрещенных веществ. Отмечается, что ранее военные были судимы за оборот наркотиков и отбывали наказание в одной колонии.

Сообщается, что двух рядовых и командира взвода задержали 7 декабря. При обыске были найдены пакеты с наркотиками, свёртки, зип-пакеты, электронные весы, фасовочный материал и 6 мобильных телефонов, а также «бухгалтерия» — блокнот с записями.

Экспертиза установила, что в пакеты содержалось 1313 грамм наркотика альфа-ПВП и 855 грамм мефедрона. Также была найдена оптовую закладку с неизвестным на данный момент веществом весом 550 граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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#военные
#уголовное дело
#наказание
#шторм
#мужчина
#дома
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Пенсионерка зарезала любовника на даче в Ленинградской области
РЕН: полиция задержала пенсионерку, зарезавшую любовника на даче в Ленобласти
11 декабря 2023, 12:08

Фото: iStock/PaulBiryukov

Полицейские в Ленинградской области задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в одном из СНТ области было совершено убийство. Предполагается, что 55-летняя пенсионерка во время конфликта ударила своего 50-летнего любовника ножом в грудь. В результате, было повреждено лёгкое потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался. 

По предварительным данным, ссора произошла во время распития алкоголя. 

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в петербургское отделение ФСБ пришёл 59-летний мужчина, который признался в убийстве двух людей, которое было совершено 30 лет назад. В то время он был членом Тамбовской ОПГ. 

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#убийство
#полиция
#ленинградская область
#пенсионерка
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После нападения овчарки на младенца возбудили два уголовных дела
Два уголовных дела возбудили после нападения овчарки на грудничка в Новой Москве
11 декабря 2023, 09:52

Фото: istock / Akintevs

Два уголовных дела возбуждено после нападения собаки на младенца в коляске в Новой Москве.

Как сообщает телеграм-канал Shot, дела завели за причинение тяжкого вреда здоровью и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сообщается, что семья мальчика многодетная, у него есть браться 8 и 10 лет и 5-летняя сестра.

До этого стало известно, что на спящего малыша напала овчарка. Жительница поселения Сосенское оставила трёхмесячного ребенка в коляске на несколько минут, чтобы забежать домой, а когда вернулась, собака, которая гуляла на территории без поводка, уже терзала ребёнка на снегу. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, большое количество ран живота, спины и ног, а также ушиб мозга. Сейчас с ребенком работают врачи.

Собаку, которая напала на ребенка, отправится обратно к заводчику. 

Ранее сообщалось, что гимназист на уроке физкультуры сломал 10-летней однокласснице нос. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#семья
#собака
#уголовное дело
#нападение
#больница
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В Подмосковье задержали консультантов Минсоцразвития за взятки от бизнесменов
11 декабря 2023, 09:35

Фото: istockphoto/Atstock Productions

В Подмосковье задержаны 11 человек, двое из которых консультанты отдела при Министерстве социального развития Московской области, а один является консультантом отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области.
Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Подозреваемые проходят по статьям «Получении взяток» и «Посредничество во взяточничестве» УК РФ. 

Все 11 человек дали признательные и изобличающие друг друга показания. Они отправлены под домашний арест.

По версии следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые брали взятки через посредников от бизнесменов Московской области за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения проверок. За одного зарубежного специалиста брали 12 тысяч рублей. За раз оформляли от 100 до 350 квот. 

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#подмосковье
#новости
#предприниматели
#бизнес
#мигранты
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Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке
11 декабря 2023, 09:21

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится аварийно приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.
Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».

По его информации, воздушное судно, вылетевшее из Нижневартовска, аварийно сядет сесть в аэропорте Хурба в Хабаровском крае. 
На его борту 8 членов экипажа. Информацию о подготовке к аварийной посадке подтверждает источник ТАСС. 

Ранее, 5 декабря, другой Ан-12 также готовился аварийно сесть в Комсомольске-на-Амуре. Борт благополучно приземлился, на его борту находились 8 человек. Предварительная причина нештатной ситуации - отказ триммера руля управления.

Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга. РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.

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#самолет
#новости
#авария
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Гимназист на уроке физкультуры сломал 10-летней однокласснице нос
В Санкт-Петербурге на уроке физкультуры гимназист сломал однокласснице нос
11 декабря 2023, 09:04

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге на уроке физкультуры в гимназии ученик сломал однокласснице нос. Об этом информирует 78.ru.
По предварительным данным, конфликт завязался на почве буллинга. Дети на  уроке начали подшучивать над одноклассником из-за его лишнего веса. Мальчик не выдержал и толкнул 10-летнюю одноклассницу. Девочка ударилась и сломала нос. Других подробностей на данный момент не приводится.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали двое детей. 

Ранее в Свердловской области воспитательница детского сада травмировала девочку и попала на видео. На кадрах видно, как девочка спотыкается и падает. Воспитательница схватила девочку за руку и резко потянула вверх. По словам матери, руководство детсада не хотело придавать это огласке и заявила, что девочка сама упала.


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#конфликт
#мальчик
#девочка
#травма
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Россиянка под действием наркотиков подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью
Жительница Подмосковья подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью
11 декабря 2023, 08:47

Фото: istock / DarthArt

В подмосковном Красногорске женщина в состоянии наркотического опьянения подожгла дом и погибла в пожаре вместе с матерью. От пожара пострадали ещё три соседних дома.

Как сообщает телеграм-канал SHOT,  57-летний мужчина легли спать со своей 51-летней супругой, как вдруг услышали  крики 29-летней дочки. Она держала в руках два кухонных ножа и, по словам отца, с криками требовала сказать правду, а если все промолчат, то сгорят. Родители попытались угомонить дочь, отняли у нее ножи, но в доме потух свет и повалил густой дым. Девушка уже подожгла помещение, огонь по которому быстро распространился. 

Мужчине удалось спастись, выпрыгнув из она второго этажа, его госпитализировали с резанными ранами тела и рук. Мужчина отметил, что его дочь употребляла наркотики и подожгла дом в стостянии опьянения. Дочь и жена выбраться из горящего здания не смогли. 

Отмечается, что пожар повредил три соседних дома, всего было эвакуировано 15 человек.

Проводится проверка.

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#наркотики
#проверка
#пожар
#дом
#девушка
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В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира
11 декабря 2023, 08:32

Фото: iStock/Thomasaf

Самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга.
РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.

Буйным оказался гражданин Узбекистана. Его сняли с рейса и передали полицейским. 

Самолет продолжит полет в аэропорт назначения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

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#санкт-петербург
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