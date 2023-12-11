ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму

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Агентурная сеть действовала для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.
Предполагаемыми целями покушений агентов являлись глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Ялты, блогер Александр Талипов, украинский экс-депутат Олег Царев.
ФСБ предотвратила совершение 14 диверсионно-террористических актов, в этом числе подрывы 6 участков железнодорожного полотна, 2 объектов газораспределительного оборудования, 3 электроподстанций и 3 автомобилей.
Сотрудники ФСБ обнаружили 15 схронов, которые подготовили украинские спецслужбы, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ. За подготовку диверсий осудили 10 лиц.
В числе задержанных 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к совершению 5 диверсий на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым, в районе Феодосии, а также подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз.
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ФСБ предотвратила совершение 14 диверсионно-террористических актов, в этом числе подрывы 6 участков железнодорожного полотна, 2 объектов газораспределительного оборудования, 3 электроподстанций и 3 автомобилей.
В числе задержанных 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к совершению 5 диверсий на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым, в районе Феодосии, а также подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз.
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Мария Фирсова