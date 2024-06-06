Отряд российских военных кораблей посетит Гавану

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Суда Военно-морского флота (ВМФ) РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня. Об этом проинформировало министерство Революционных вооруженных сил Кубы, передает Prensa Latina.
Четыре российских корабля прибудут в порт Гаваны 12 июня и пробудут там до 17 июня с официальным визитом. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».
В ведомстве добавили, что корабли не несут ядерного оружия, а значит, не являются угрозой для региона.
Ранее в Европе выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам», – передает заявления Минобороны Кубы издание.
В ведомстве добавили, что корабли не несут ядерного оружия, а значит, не являются угрозой для региона.
Ранее в Европе выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак