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Отряд российских военных кораблей посетит Гавану

МИД Кубы: отряд из четырех кораблей ВМФ РФ посетит порт Гаваны 12‑17 июня
06 июня 2024, 23:14
Фото: istock / Roman Zaika

Фото: istock / Roman Zaika

Суда Военно-морского флота (ВМФ) РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня. Об этом проинформировало министерство Революционных вооруженных сил Кубы, передает Prensa Latina.
Четыре российских корабля прибудут в порт Гаваны 12 июня и пробудут там до 17 июня с официальным визитом. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».

«Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам», – передает заявления Минобороны Кубы издание.


В ведомстве добавили, что корабли не несут ядерного оружия, а значит, не являются угрозой для региона.

Ранее в Европе выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве
Макрон: задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО
06 июня 2024, 23:49

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию. Такое заявление он сделал в интервью для France 2.
До этого издание Reuters писало, что задержанный в российской столице Винатье работал советником швейцарского Центра гуманитарного диалога.

По данным следствия, мужчина несколько лет вел сбор информации, касающейся военной и военно-технической деятельности России. Отметим, что француз имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», предусмотренную законодательством РФ.

Как сообщает СКР, гражданин Франции «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Он был задержан и доставлен в подразделение СК столицы для проведения следственных действий.

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МИД Киргизии: дело таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили
06 июня 2024, 22:23

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Уголовное дело в отношении таксиста, который отказался везти участников специальной военной операции в Москве, прекращено. Об этом сообщили в МИД Киргизии.
«В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — заявили в ведомстве.

3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки. В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее сообщалось, что Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram. Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
Макрон: Франция передаст Киеву пять истребителей и обучит украинских пилотов
06 июня 2024, 21:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Он подчеркнул, что Франция собирается обучить 4,5 тысячи бойцов ВСУ. При этом власти не считают такой шаг фактором для эскалации конфликта.

Программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца текущего года, отметил Макрон.

Он также добавил, что передача Киеву истребителей Mirage 2000-5 будет официально объявлена в предстоящую пятницу.

По данным телеканала, речь идёт о новых самолётах.

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США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
06 июня 2024, 21:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Соединённые Штаты приняли решение ввести визовые ограничения против десятков граждан Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Отмечается, что в четверг США ввели первую партию ограничений. Они коснулись членов партии «Грузинская мечта», сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

Речь, по словам Миллера, идёт о порядке 30 лиц, которые не были уведомлены властями США о принятом решении. Однако им запрещается въезжать на территорию страны.

В понедельник, 3 июня, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Закон был принят на фоне массовых уличных протестов и угроз введения санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
Песков: Запад уберет Зеленского после выполнения грязной работы
06 июня 2024, 21:35

Фото: сайт Кремля

Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
Журналист спросил, что ждет Зеленского после выполнения «грязной работы», которая выражается в реализации таких решений, как проведение мобилизации на Украине.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.

Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шольц: Германия ужесточит наказание за исламистские нападения
06 июня 2024, 21:23

Фото: iStock/picturesd

Германия ужесточит наказание за исламистские и политически мотивированные нападения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране.
Напомним, что в прошлую пятницу, 31 мая, в городе Мангейме уроженец Афганистана Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера в ходе митинга правого движения PAX Europa. В результате этого столкновения пострадали шесть человек, один полицейский скончался в воскресенье.

Шольц заявил, что Германия серьёзно относится к такого рода преступлениям. Такие люди, по его словам, должны почувствовать на себе всю силу законодательства. Для этого было принято решение ужесточить уголовные законы и ввести более суровое наказание.

Канцлер возмутился, что такие тяжкие преступления совершают люди, получившие статус беженца. Их следует депортировать, даже есть они прибыли из таких государств, как Афганистан и Сирия.

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#мигранты
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Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник
Пасечник: убийц депутатов парламента ЛНР Попова и Филипоненко нашли
06 июня 2024, 21:18

Фото: сайт Кремля

Убийц депутатов парламента ЛНР Филипоненко и Попова нашли. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — рассказал он.

Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Затем, 6 декабря, произошел подрыв машины другого луганского депутата — Олега Попова. Политик погиб на месте от полученных ран.

Впоследствии украинский телеканал «Общественное» сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву
06 июня 2024, 20:59

Фото: сайт Кремля

Страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уже услышали. Заявление президента было четким, недвусмысленным и легко считываемым всеми», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья
ОКК: Молдавия стягивает военную технику на полигон около границы Приднестровья
06 июня 2024, 20:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Молдавская военная техника следует на полигон вблизи границы с Приднестровьем. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
По его словам, в СМИ и соцсетях активно размещаются кадры, на которых видно движение молдавской техники в сторону полигона у населённого пункта Бульбоака в Молдавии.

В Приднестровье понимают, что такие действия угрожают безопасности республики. Об этом также важно помнить в рамках миротворческой операции, поскольку безопасность обеспечивается как внутри зоны, так и снаружи.

Беляков отметил, что контрольная комиссия постоянно поднимает вопросы о нахождении молдавской военной техники у границ республики и проведении учений с личным составом армии.

Сопредседатель ОКК подчеркнул, что техника находится у границы практически постоянно. При этом власти Молдавии не дают никаких заявлений по тому поводу.

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