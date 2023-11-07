Отставка отменяется. В ОП Украины опровергли информацию о скором увольнении Залужного

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Советник Офиса президента Сергей Лещенко опроверг сообщение нардепа от «Евросолидарности» Владимира Арьева о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, передает украинское издание «Страна ua».
Ранее нардеп Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны.
Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.
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По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны.
«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать», - написал Лещенко.
Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.
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Элина Позднякова