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Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы

Axios: ФБР расследует угрозы судьям, отстранивших Трампа от праймериз
26 декабря 2023, 06:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку после получения угроз в адрес судей Верховного суда Колорадо, которые отклонили просьбу экс-президента США Дональда Трампа участвовать в праймериз Республиканской партии на территории этого штата.
По данным Axios, ФБР сотрудничает с полицией Денвера для расследования этого инцидента.

Издание отмечает, что правоохранительные органы усилили патрулирование районов, где проживают судьи, для обеспечения их безопасности.


Решение Верховного суда Колорадо заключалось в отказе Трампу в участии в местных праймериз Республиканской партии с целью выдвижения его кандидатом на пост президента в 2024 году.

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Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
ФСБ: жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
26 декабря 2023, 06:35

Фото: istock / Michał Chodyra

Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщает о вынесении обвинительного приговора жителю Сахалина, рожденному в 1980 году, за приготовление к диверсии и государственную измену, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы, областной суд признал его виновным по статьям Уголовного кодекса РФ и вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина, действуя под руководством спецслужб Украины, готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса острова.

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#рф
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В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах
«Коммерсант»: магазины обяжут иметь обязательный минимум российской электроники
26 декабря 2023, 04:30

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Правительство выразило желание внедрить обязательные стандарты по предоставлению российской электроники в продаже как в физических, так и в интернет-магазинах. Эта информация была опубликована в газете «Коммерсант».
По планам Минпромторга, крупные сети электронных магазинов обязаны будут выделять специальные разделы для российских товаров.

Отмечается, что крупные онлайн-площадки уже начали заключать договоренности с отечественными производителями электроники для предоставления их продукции на своих платформах.

Ранее «Коммерсант» подчеркивал, что даже после введения санкций российские производители предпочитали приобретать оборудование и комплектующие за границей.

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#оборудование
#онлайн
#производители
#площадки
#рф
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Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию
Правительство обязало регионы с 2024 года пересмотреть тарифы на электроэнергию
26 декабря 2023, 03:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Правительство России утвердило новые меры, которые направлены на перевод населения регионов на изменяемые тарифы на электроэнергию, зависящие от уровня потребления. Постановление кабмина было опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно новым правилам, с 2024 года региональные власти должны будут перевести своих жителей на эти тарифы, если планируют увеличить оплату для бизнеса с целью снижения тарифов для домашних пользователей. В качестве альтернативы регионам предлагается возможность субсидировать тарифы для населения из своих собственных бюджетов.

Согласно оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), это постановление заставит практически все регионы страны перейти на новые тарифы в 2024 году, поскольку большинство регионов нарушают установленные лимиты субсидий при установлении тарифов.

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Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы не хотят воевать за Зеленского
26 декабря 2023, 03:48

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Киев объявит мобилизацию, украинцы не пойдут на фронт. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.
Соскин уверен, что украинцы больше не хотят воевать за президента Владимира Зеленского.

«Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать боевые действия путём уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — высказался бывший советник Кучмы.

Он добавил, что боеприпасы и вооружение ВСУ, предоставленные западными партнёрами, подходят к концу. При этом новые пакеты помощи союзники Киева утверждать не торопятся, заключил Олег Соскин.

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#боеприпасы
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#всу
#зеленский
#украина
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Нетаньяху назвал условия мира в Газе
Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа
26 декабря 2023, 02:24

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием мира в секторе Газа «дерадикализацию» всего палестинского общества. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).
Другими условиями мира Нетаньяху назвал уничтожение ХАМАС и демилитаризацию сектора.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», — говорится в публикации.

Кроме того, израильский премьер назвал путём к демилитаризации Газы установление по периметру временной «зоны безопасности» и введение досмотров на границе с Египтом.

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#план
#израиль
#сектор газа
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Госдеп: США хотят видеть Польшу лидером Евросоюза
26 декабря 2023, 01:57

Фото: iStock/elray77

Заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что Белый дом хотел бы видеть на лидерских позициях в Евросоюзе (ЕС) Польшу. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политик отметил, что сотрудничество Соединённых Штатов и Польши в сфере безопасности всегда носило достаточно тесный характер.

О’Брайен также обратил внимание, что больше половины партнёров по НАТО тратят на оборону только 2% своего ВВП, в то время как Варшава расходует значительно больше. Он добавил, что США планируют укреплять контакты с Польшей.

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#сша
#президент
#сотрудничество
#польша
#евросоюз
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Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW
Орешкин предрек уход в историю компаний Mercedes и BMW через 10 лет
26 декабря 2023, 01:37

Фото: iStock/mesteban75

Компании Mercedes и BMW могут в ближайшие годы исчезнуть, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин отметил, что на текущий момент Китай является главным экспортером автомобилей в мире. По его мнению, не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «станут историей».

«Возможно, их бренды останутся, но они могут повторить судьбу Volvo, которая была приобретена китайской компанией. Словно они фактически утратят свой европейский характер», — подчеркнул помощник президента.
Он также добавил, что «европейские производители теперь лишены рынка сбыта и технологического преимущества, которые они имели еще пять-десять лет назад».

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#китай
#mercedes
#компании
#производители
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Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ
Бала: 108 бойцов ВСУ были уничтожены ВС РФ под Авдеевкой по дороге в отпуск
26 декабря 2023, 01:16

Фото: istock / Olena_Z

Украинский политолог Виталий Бала в Telegram-канале выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации о гибели 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в отпуск. По его словам, они погибли по пути домой под Авдеевкой из-за действий российской армии.
Бала выразил недоумение по поводу отсутствия официального сообщения от властей об этом инциденте, подчеркнув, что отсутствие признания потерь и почестей для погибших вызывает серьезные вопросы и тревогу.

Он также поделился информацией о том, как украинские военные решали, кому из них разрешат отправиться домой на отпуск, отметив, что те, кто не получил такую возможность, были глубоко расстроены и даже пытались поменяться местами, однако безрезультатно.

Группа с отпускниками отправилась в путь, но, к сожалению, не достигла места назначения. Бала также упомянул о недостатке средств на машины, что, возможно, могло предотвратить трагедию.

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#военные
#отпуск
#машины
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«Не победим Россию»: Офицер из США раскрыл детали «сделки» по Украине
Подполковник Дэвис: Никакие деньги не помогут Украине победить Россию
26 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон в итоге предоставит финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву одержать победу над РФ. Об этом сообщает GB News.
«Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», — цитирует британский телеканал слова собеседника.

Дэвис считает, что конечная договоренность между Белым Домом и конгрессом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой пытался добиться президент США Джо Байден. Военный предположил, что в Соединённых Штатах не оставили без внимания низкие результаты ВСУ, которые последовали после предыдущих пакетов американской помощи Киеву, и поняли, что победа Украины неосуществима.

«Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет», — заключил Дэниел Дэвис.

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