Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы

Фото: сайт Кремля
Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку после получения угроз в адрес судей Верховного суда Колорадо, которые отклонили просьбу экс-президента США Дональда Трампа участвовать в праймериз Республиканской партии на территории этого штата.
По данным Axios, ФБР сотрудничает с полицией Денвера для расследования этого инцидента.
Издание отмечает, что правоохранительные органы усилили патрулирование районов, где проживают судьи, для обеспечения их безопасности.
Решение Верховного суда Колорадо заключалось в отказе Трампу в участии в местных праймериз Республиканской партии с целью выдвижения его кандидатом на пост президента в 2024 году.
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Издание отмечает, что правоохранительные органы усилили патрулирование районов, где проживают судьи, для обеспечения их безопасности.
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Артем Кузьмин