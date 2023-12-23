Трамп вызвал Байдена на дебаты

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о желании в рамках предвыборной кампании дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.
«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — цитирует агентство слова Трампа в ходе интервью журналисту Хью Хьюитт.
Таким образом политик ответил на вопрос, стал бы он участвовать в дебатах с Джо Байденом при условии выигрыша обоими партийных номинаций.
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