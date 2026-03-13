США допустили новые меры против ядерной программы Ирана
США рассматривают разные варианты действий для нейтрализации ядерных возможностей Ирана. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
По его словам, внимание американской администрации сосредоточено на иранской ядерной программе. Вашингтон изучает несколько сценариев развития ситуации, однако конкретные шаги пока не раскрывает.
Хегсет отметил, что США готовы приветствовать добровольный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. При этом, по его словам, во время предыдущих переговоров иранская сторона не продемонстрировала готовности к такому решению.
Глава Пентагона подчеркнул, что у Вашингтона есть разные инструменты для реагирования на ситуацию. Он отказался уточнять, насколько далеко США готовы зайти и какие именно меры могут быть применены.
