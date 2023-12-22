Отвернутся все: США предупредили о последствиях разрыва отношений с РФ

Фото: IStock/donfiore
Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации.
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона и так находятся на стадии разрыва, однако конфискация замороженных российских активов приведёт к негативным последствиям для самой Америки. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что Россия не оставит действия США без ответа. Он напомнил, что в РФ также размещены активы американских компаний.
В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США в России
NYT: США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
«Если они с нами так поступят, то точно в такой же ситуации может оказаться любое государство. Поэтому в этом случае Америка себя дискредитирует. Ведь раньше было престижно иметь счёт в западном банке, и многие государства инвестировали в финансовую систему Запада, и было понятно, что если ты держишь деньги в западном банке, то это стабильно и безопасно. А сейчас мы видим обратное. Постепенно все остальные государства будут выводить деньги из западных банков, потому что пример России будет для них показательным», — сказал Блохин.
«Если они сейчас так поступят, вероятно, мы придём к ответным мерам. Ведь их активы тоже размещены на территории России. Это и компании, которые когда-то сотрудничали, и те, кто продолжает сотрудничать, их активы тоже будут в подвешенном состоянии», — добавил американист.Читайте также:
В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США в России
NYT: США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Екатерина Шмакова