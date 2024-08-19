Фото: сайт Минобороны РФ
Согласно отчету Минобороны на 19 августа, потери ВСУ за сутки составили 1935 человек. Только подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали 535 боевиков и уничтожили семь складов боеприпасов.
Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу «Hammer» французского производства, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотников.
Всего с начала спецоперации наши войска уничтожили 639 самолетов противнеика, 282 вертолета, 30161 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и бронемашин и 1412 машин систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Центр» освободили Артемово в ДНР. Одновременно подразделения «Южной» группировки освободили железнодорожную станцию Выемка на территории ДНР.
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Всего с начала спецоперации наши войска уничтожили 639 самолетов противнеика, 282 вертолета, 30161 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и бронемашин и 1412 машин систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Центр» освободили Артемово в ДНР. Одновременно подразделения «Южной» группировки освободили железнодорожную станцию Выемка на территории ДНР.
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Лия Мурадьян