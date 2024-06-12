Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Фото: сайт Кремля
Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте, как сообщает Sputnik Армения.
Пашинян объяснил, что Армения планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что Ереван должен соблюдать свои финансовые обязательства в рамках Устава ОДКБ.
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«Что вы думаете, какой будет следующий шаг? Вы считаете, что мы вернемся назад? Нет, у нас нет другого пути. Не волнуйтесь, обратного пути нет», — заявил Пашинян.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что Ереван должен соблюдать свои финансовые обязательства в рамках Устава ОДКБ.
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Артем Кузьмин