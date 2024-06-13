Пашинян сделал дерзкое заявление о Лукашенко

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Его слова передаёт портал Report.
«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — заявил Пашинян.
Он считает, что теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, однако для этого Белоруссия должна выйти из ОДКБ или же Лукашенко должен найти слова и принести армянскому народу свои извинения.
«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?» — подчеркнул Пашинян.
Однако он также отметил, что будет вынужден пойти на контакт с Лукашенко для обсуждения вопросов в формате ЕАЭС и СНГ.
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Элина Позднякова