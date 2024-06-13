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Пашинян сделал дерзкое заявление о Лукашенко

Пашинян: никогда не посещу Белоруссию, пока президентом является Лукашенко
13 июня 2024, 12:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Его слова передаёт портал Report.
«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — заявил Пашинян.

Он считает, что теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, однако для этого Белоруссия должна выйти из ОДКБ или же Лукашенко должен найти слова и принести армянскому народу свои извинения.



«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?» — подчеркнул Пашинян.

Однако он также отметил, что будет вынужден пойти на контакт с Лукашенко для обсуждения вопросов в формате ЕАЭС и СНГ.

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#армения
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#лукашенко
Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
13 июня 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Россия будет и далее работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение взаимоотношений двух государств в русле партнерства и союзничества. Песков добавил, что в этом наверняка заинтересована и Армения.

Пресс-секретарь главы российского государства заключил, что каждая страна определяет собственные приоритеты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что выход Армении планируется по причине того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который не создает безопасность для государства.

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#рф
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Младший брат главы «Ахмата» получил генеральское звание
Младший брат командира «Ахмата» Алаудинова получил звание генерала
13 июня 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Родственник замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова получил генеральское звание. Об этом сам Алаудинов написал в Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о младшем брате командира «Ахмата». Он опубликовал снимок указа российского лидера Владимира Путина, в котором значится Абдула Алаудинов.

В указе говорится, что Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Апти Алаудинов поздравил брата с присвоением звания, а также пожелал успехов.

Напомним, в апреле текущего года Апти Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

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#минобороны
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#награда
#владимир путин
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Politico: саммит G7 в Италии станет сборищем «шести хромых уток и Мелони»
13 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/Bet_Noire

Саммит G7, который состоится в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией западной мощи. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации издания, участниками саммита станут «шесть хромых уток и [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони». В настоящее время большая часть лидеров G7 сталкиваются с различными внутриполитическими проблемами и кризисами, в особенности из-за прошедших выборов в Европарламент, поскольку они отчаянно пытались удержать власть.

Отмечается, что единственным участником саммита, который занимает сильную позицию, стала глава правительства Италии Джорджа Мелони. В материале издания говорится, что на фоне высоких показателей, которые ее партия «Братья Италии» показала на последних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в модернизации политики ЕС.

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#власть
#партия
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#италия
#политика
#саммит
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МИД КНР: санкционная дубинка США не решает украинский конфликт
13 июня 2024, 11:47

Фото:istockphoto/Mihrzn

Американская «санкционная дубинка» не помогает в урегулировании кризиса на Украине, она представляет собой основной источник мировых рисков. Об этом в рамках брифинга заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь.
«После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания «санкционной дубинкой» не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире», – сказал дипломат.

Новые ограничения против России, объявленные в минувшую среду минфином США, затрагивают научную, оборонную, финансовую, энергетическую и общественную сферы.

Кроме того, Вашингтон запретил предоставлять услуги, касающиеся программного обеспечения и информационных технологий, любому лицу на российской территории. Также Штаты грозятся ввести ограничительные меры против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, включая Сбер и ВТБ.

Под вторичные антироссийские ограничения попали ряд граждан Китая, Белоруссии и ЮАР.

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#китай
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#кризис
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Генсек НАТО Столтенберг: альянс не считает эскалацией удары ВСУ по территории РФ
13 июня 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Блок НАТО не считает эскалацией применение вооружений Запада боевиками ВСУ для ударов по российским территориям. Это касается и истребителей F-16. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, трансляция выступления велась на сайте НАТО.
«Самооборона Киева включает поражение военных целей на территории России, поэтому НАТО не считает это эскалацией. Это касается также ударов F-16», – сказал Столтенберг.

До этого Штаты разрешили киевскому режиму использовать поставленное оружие для нанесения ударов по территории России. Таким образом недружественные страны хотели остановить продвижение российских военных под Харьковом. По словам Советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, такое решение являлось логичным.

Российский лидер Владимир Путин оценил такие действия как серьезную эскалацию украинского конфликта.

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#сша
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#война
#спецоперация
#новости
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«Шлет сигнал»: в США прокомментировали маневр РФ у американских границ
AT: Отправкой кораблей российского ВМФ на Кубу Путин послал сигнал Байдену
13 июня 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Отправкой кораблей российского военно-морского флота (ВМФ) на Кубу глава государства Владимир Путин послал сигнал Соединенным Штатам. Об этом пишут журналисты издания The American Thinker.
«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал», – говорится в статье.

По предположению обозревателя, появление российских кораблей рядом с побережьем США является ответом на разрешение американской стороны украинским националистам бить предоставленными вооружениями по территории РФ.

«Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный», – резюмируется в материале.

Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине только затягивают боевые действия, не решая конфликт. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для российских военных. Россия начала спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ страны начали помогать украинским радикалам.

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#мир
#россия
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#сша
#джозеф байден
#новости
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Парламент Киргизии отменил мораторий на разработку урановых месторождений
13 июня 2024, 11:06

Фото: iStock/HStocks

Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.
Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Согласно информации пресс-службы, принятие закона будет происходить совместно с мониторингом современных технологий по добыче урана и тория, что снизит негативное воздействие на природу.

Примечательно, что если власти найдут данные о таких технологиях, то они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

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#правительство
#данные
#киргизия
#уран
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Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции
13 июня 2024, 10:40

Фото: сайт Кремля

России следует нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что нужно навредить экономике, институтам, гражданам, компаниям, госучреждениям, всей критической инфраструктуре и иным западным сферам жизни. По словам Медведева, враг должен сполна расплатиться за причиненный РФ вред.

Зампред Совбеза России также призвал «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности государств Запада. Медведев заключил, что Штаты и их союзники объявили войну РФ.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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#ес
#дмитрий медведев
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На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски
13 июня 2024, 09:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в рамках второго этапа учений личный состав отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, а также осуществил электронные ракетные пуски по целям противника. Помимо этого, были осуществлены выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее сообщалось, что РФ начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.

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