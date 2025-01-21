«Овеянное славой и омытое кровью имя утрачено»: депутат Буланов предложил вернуть историческое название Чёрному морю

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Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов призвал переименовать Чёрное море. Такую идею он представил в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, переосмысление географических названий набирает обороты, поскольку это отражение намерений государства подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В связи с этим Буланов предложил вернуть Черному морю прежнее название – Русское море.
Депутат подчеркнул, что именно под таким названием оно упоминалось в древнерусских летописях и записях европейских и арабских путешественников. Именно на Русском море князья устанавливали торговые пути, здесь зарождалась дипломатия и ковалась геополитическая мощь. Однако это название, прошедшее много веков, было утрачено.
Буланов предложил вернуть исконное название если не на все мировые карты, то хотя бы использовать его во внутренней географии.
Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициатива будет одобрена, то на всех новых картах и в школьных учебниках Чёрном море станет Русским.
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Депутат подчеркнул, что именно под таким названием оно упоминалось в древнерусских летописях и записях европейских и арабских путешественников. Именно на Русском море князья устанавливали торговые пути, здесь зарождалась дипломатия и ковалась геополитическая мощь. Однако это название, прошедшее много веков, было утрачено.
Буланов предложил вернуть исконное название если не на все мировые карты, то хотя бы использовать его во внутренней географии.
Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициатива будет одобрена, то на всех новых картах и в школьных учебниках Чёрном море станет Русским.
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Анастасия Чинкова