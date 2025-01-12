ЕССЦ: у берегов Крыма в Черном море случилось землетрясение магнитудой 4,2

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Крыма в Черном море, говорилось на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
«Магнитуда 4,2, регион Крым», — отмечалось в сообщении.
По информации центра, землетрясения случилось в воскресенье в 17:49 по московскому времени в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 60 километров к югу от Тамани и 75 километров к юго-востоку от Керчи.
Глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович заявила, что несколько землетрясений магнитудой 3,5 произошли в Сочи ранним утром субботы, 11 января, в течение нескольких часов.
По ее словам, причиной является рост молодых гор Кавказа. Карпович отметила, что приблизительный очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.
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Ольга Енгалычева