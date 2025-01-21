Эксперт оценил, как сильно пострадает туризм Анапы после разлива мазута в Черном море

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Разлив мазута в Черном море обрушит летний туристический поток в направлении Анапы на 20-25% относительно прошлого года. Об этом заявил замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов в комментарии для NEWS.ru.
По его мнению, в таких пропорциях упадут и доходы местных жителей, работа которых связана с туристами, и налоговые поступления в местные бюджеты.
Крылов добавил, что турпоток может просто перераспределиться и вырасти в Крыму, Кавказе и Абхазии. Однако, подчеркнул он, это также зависит и от других факторов, в том числе цен, международной ситуации и транспортной доступности.
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