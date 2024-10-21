Озвучена цель 15-го пакета санкций ЕС против России

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Очередной, 15-й по счёту, пакет антироссийских санкций Евросоюза будет направлен против экспорта энергоресурсов из России. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что европейские государства приступят к разработке нового пакета санкций в январе. Прежде всего, он затронет поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия собирается ещё больше ограничить возможность покупки топлива из России. В настоящее время объёмы закупки, напротив, стремительно растут на фоне ожидания новых санкций.
Издание пояснило, что рассмотрение данного вопроса начнётся только в январе, поскольку в этом месяце закончится мандат председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Премьер-министр страны Виктор Орбан в полной мере использовал председательства страны для приостановки переговоров о введении новых санкций против РФ.
Инициатором введения ограничений на поставку СПГ стала Польша. Она сменит Венгрию на посту председателя, и в течение шести месяцев будет заниматься вопросами ужесточения требований к поставкам российских энергоресурсов в Европу.
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Издание пояснило, что рассмотрение данного вопроса начнётся только в январе, поскольку в этом месяце закончится мандат председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Премьер-министр страны Виктор Орбан в полной мере использовал председательства страны для приостановки переговоров о введении новых санкций против РФ.
Инициатором введения ограничений на поставку СПГ стала Польша. Она сменит Венгрию на посту председателя, и в течение шести месяцев будет заниматься вопросами ужесточения требований к поставкам российских энергоресурсов в Европу.
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Анастасия Чинкова