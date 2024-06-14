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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что США выгодны санкции против Мосбиржи, поскольку теперь Евросоюзу будет сложнее проводить сделки с Россией, отчего выгоду получит Вашингтон.
Он высказал мнение о том, что подобные меры окажут пагубное влияние как на Германию, так и на всю Европу в целом.
Парламентарий выразил уверенность в том, что санкции должны быть отменены.
До этого издание Bloomberg сообщило и том, что G7 готовит санкции против «помогающих» РФ компаний и банков третьих стран обходить западные ограничения. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, новые санкционные меры могут затронуть и китайские организации, которые производят товары, применяющиеся впоследствии РФ для «создания вооружений».
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию.
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«Если на Московской бирже сейчас не будет торговаться евро, то сделки осложнятся и европейские компании задумаются, хотят ли они идти по этому более сложному пути. Но чисто статистически совершенно ясно, что это ограничивает торговлю», ― добавил в беседе с «Известиями» Котре.
Парламентарий выразил уверенность в том, что санкции должны быть отменены.
До этого издание Bloomberg сообщило и том, что G7 готовит санкции против «помогающих» РФ компаний и банков третьих стран обходить западные ограничения. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, новые санкционные меры могут затронуть и китайские организации, которые производят товары, применяющиеся впоследствии РФ для «создания вооружений».
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию.
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Мелисса Тимофеева