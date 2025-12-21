21 декабря 2025, 13:14

Сенатор Алексей Пушков назвал Евросоюз «падающей системой»

Фото: Istock/artJazz

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале назвал Евросоюз «падающей системой». По его мнению, сила блока ослабевает с каждым решением.





Сенатор сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро ослабляет объединение.

«Повторяемая неадекватность решений, когда каждое последующее усугубляет неадекватность предыдущего, и его признак неизбежного краха. Другой признак — выбор падающими системами руководителей, способных не улучшить, а лишь ухудшить положение дел, причем делающих это с поразительным упорством и настойчивостью, как в нынешнем ЕС», — пояснил Пушков.