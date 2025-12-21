Канцлер ФРГ Мерц оказался в изоляции из-за российских активов
Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за своей позиции по замороженным российским активам. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
Канцлер ФРГ оказался в сложном положении из-за неудач в реализации жесткой политики по изъятию замороженных российских активов, подчеркивают авторы статьи.
Мерц активно использовал медийные ресурсы, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times, для продвижения своих идей. Однако его усилия не смогли убедить европейских лидеров.
Когда стало ясно, что канцлер оказался в изоляции в Европе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен начала дистанцироваться от него, говорится в материале.
Читайте также: