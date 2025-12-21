Канцлер ФРГ Мерц оказался в изоляции из-за российских активов

21 декабря 2025, 08:09

BZ: Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за позиции по активам России

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за своей позиции по замороженным российским активам. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.