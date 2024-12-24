Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта

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В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины на фоне призывов к скорейшему выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais.
Издание отмечает, что становится всё больше голосов, ставящих под сомнение поддержку Киева или призывающих к быстрому выходу из конфликта. Причём, это продолжается даже при возможных рисках нанести ущерб Украине, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро из российских замороженных активов за голосование о вступлении Украины в НАТО.
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Анастасия Чинкова