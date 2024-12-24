Украина хочет, чтобы в странах ЕС украинцам перестали оказывать помощь

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Власти Украины хотят, чтобы в странах ЕС перестали оказывать помощь украинским беженцам. Об этом пишет El Pais.
«Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину», — говорится в статье.
Однако Киев не хочет потерять связь с украинцами, которые могут иметь два гражданства.
Издание опросило украинских беженцев и пишет, что многие из них готовы вернуться на родину, однако они хотят получить гарантии, что война снова не начнется, а также стабильности в образовании и медицине, электроэнергию без ограничений.
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