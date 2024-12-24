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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вновь избранный президент США Дональд Трамп желает добиться устойчивого справедливого мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил назначенный будущим хозяином Белого дома специальный посланник по Украине Кит Келлог.
В эфире телеканала Fox News он уклонился от обсуждения деталей плана мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — подчеркнул специальный посланник.



Ранее план самого Келлога был опубликован в открытом доступе. Согласно документу, Украина не станет членом НАТО в течение ближайших десяти лет. План также включает в себя снятие с России санкций.

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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
24 декабря 2024, 12:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В ходе разговора российский лидер тепло поздравил президента Азербайджана с днём рождения.
Сообщение об этом разговоре опубликовано на сайте Кремля. В ходе беседы главы двух государств отметил важность взаимных визитов и встреч на высшем уровне. Было также отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в уходящем году внёс важный вклад в укрепление двусторонних отношений.

В сообщении также указано, что во время разговора были даны взаимные заверения в продолжении развития партнёрских и союзнических отношений между Россией Азербайджаном.

Не ограничившись поздравительной телеграммой, Владимир Путин в телефонном разговоре ещё раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летиием, пожелал коллеге успехов в деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья. Алиев тепло поблагодарил Путина за проявленное внимание и поздравления.

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Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта
24 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/sinonimas

В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины на фоне призывов к скорейшему выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais.
Издание отмечает, что становится всё больше голосов, ставящих под сомнение поддержку Киева или призывающих к быстрому выходу из конфликта. Причём, это продолжается даже при возможных рисках нанести ущерб Украине, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро из российских замороженных активов за голосование о вступлении Украины в НАТО.

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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине
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«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров
Меркурис: встреча Путина с Трампом может состояться в конце января
24 декабря 2024, 12:19

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с будущим главой США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Трамп хочет увидеться с Путиным «как можно скорее» после инаугурации.

Напомним, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.

Ранее турецкий политолог Энгин Озер заявил, что будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.

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Экс-сотрудник Госдепа Чарап: России нужно назначить своего спецпосланника по Украине
24 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/ 3dmitry

Экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап заявил, что РФ лучше назначить своего спецпосланника по Украине, поскольку это облегчит взаимодействие, сообщил он в материале для Foreign Affairs (FA).
Сэмюэл Чарап обратил внимание, что постоянного диалога между Москвой и основными столицами Запада не было с момента начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что для извлечения пользы из переговоров, коммуникация между странами и обмен мнениями «должны стать правилом, а не исключением, как сейчас».

Экс-сотрудник Госдепа США подчеркнул, что назначение Кита Келлога спецпредставителем Соединённых Штатов Америки по украинскому конфликту является значительной возможностью, так как он может способствовать назначению Москвой российского коллеги.

«Это значительно облегчило бы взаимодействие с Москвой; на данный момент никто в Кремле, похоже, не имеет полномочий вести переговоры по этим вопросам», — уточнил Сэмюэл Чарап.

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#сша
#сво
#переговоры
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Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо деньги
24 декабря 2024, 11:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо деньги. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Фицо заявлял, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.

По словам лидера киевского режима, он хотел компенсировать Словакии потери от прекращения транзита российского газа через Украину.

«Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать», — написал Зеленский.

При этом он отметил, что Фицо от данного предложения отказался. По словам Зеленского, словацкий премьер «не хочет сотрудничать с Еврокомиссией» и заподозрил его в «выгоде» общения с Москвой, обвинив «в работе на Кремль».

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Экономист Оленченко: Фицо мог обсудить с Путиным план по сохранению поставок газа
24 декабря 2024, 11:20

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время переговоров, которые состоялись в Москве на минувших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить президенту РФ Владимиру Путину план по сохранению поставок газа на фоне прекращения украинского транзита с 1 января. Такую оценку старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко передало агентство РИА Новости.
Владимир Оленченко обратил внимание, что речь идет о том, что Словакия и Венгрия, возможно, заключат с Российской Федерацией контракт, исходя из которого газ будет принадлежать покупателям и уже в таком качестве транспортироваться через Украину.

«Чтобы Киеву было проще согласиться на такой компромисс, Словакия и Венгрия угрожают остановить ему всякую помощь», — подчеркнул экономист.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев уточнил, что переговоры президента Российской Федерации и премьер-министра Словакии были «совершенно дежурными» и Роберт Фицо проявлял интерес не к геополитике. Словацкого премьера волновало то, чтобы «провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа», добавил Трухачев.

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Украина хочет, чтобы в странах ЕС украинцам перестали оказывать помощь
El Pais: Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам
24 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Власти Украины хотят, чтобы в странах ЕС перестали оказывать помощь украинским беженцам. Об этом пишет El Pais.
«Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину», — говорится в статье.

Однако Киев не хочет потерять связь с украинцами, которые могут иметь два гражданства.

Издание опросило украинских беженцев и пишет, что многие из них готовы вернуться на родину, однако они хотят получить гарантии, что война снова не начнется, а также стабильности в образовании и медицине, электроэнергию без ограничений.

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США обеспокоены разоблачением их биопрограмм Россией и Китаем
МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
24 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/AnnaStills

США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их военно-биологические программы. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает работа Москвы и Пекина по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ США в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в данной сфере.

Ртищев отметил, что Штаты называют целью своей деятельности отслеживание инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся государствам. Однако на деле фиксируется, что Вашингтон наращивает военно-биологический потенциал, обходя Конвенцию о запрещении бактериологического и токсичного оружия.

Также, по его словам, США намеренно используют экономические проблемы стран Африки в здравоохранении, чтобы организовать там исследовательскую деятельность.

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Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке Зеленского дать взятку Фицо
Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии из-за подкупа Зеленским Фицо
24 декабря 2024, 10:28

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подал заявление в Федеральную прокуратуру Бельгии по попытке Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Документ представлен на сайте движения.
Медведчук подчеркнул, что им и его коллегами было принято решение обратиться в бельгийскую прокуратуру с требованием организовать уголовное преследование за тяжкое преступление, совершённое Зеленским, по факту коррупции.

Политик заявил, что Зеленский предложил Фицо взятку в размере 500 млн евро за голосование о вступлении Украины в НАТО.

Ранее об этом заявил сам Фицо, подчеркнув, что указанная сумма взималась бы из российских замороженных активов. Словацкий премьер отказался от предложения Зеленского.

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