Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине

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Вновь избранный президент США Дональд Трамп желает добиться устойчивого справедливого мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил назначенный будущим хозяином Белого дома специальный посланник по Украине Кит Келлог.
В эфире телеканала Fox News он уклонился от обсуждения деталей плана мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.
Ранее план самого Келлога был опубликован в открытом доступе. Согласно документу, Украина не станет членом НАТО в течение ближайших десяти лет. План также включает в себя снятие с России санкций.
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«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — подчеркнул специальный посланник.
Ранее план самого Келлога был опубликован в открытом доступе. Согласно документу, Украина не станет членом НАТО в течение ближайших десяти лет. План также включает в себя снятие с России санкций.
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Александр Бойцов