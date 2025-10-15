Пакистан нанес авиаудар по Кабулу
Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по району Таймани в Кабуле. Об этом сообщает 15 октября издание Amaj News.
На опубликованных кадрах видно несколько столбов пыли и дыма, поднявшихся после атак.
Ранее, 10 октября, TOLO News сообщал, что в ходе эскалации между Пакистаном и Афганистаном погибли по меньшей мере пять военнослужащих, ещё двое получили ранения. По данным издания, афганские силы также захватили два приграничных поста на территории Пакистана.
Позднее, 12 октября, министерство обороны Исламского эмирата Афганистан объявило о завершении операции, начатой вечером 11 октября на границе.
Днём раньше стало известно о нанесении ВВС Афганистана удара по позициям в пакистанском Лахоре — эта атака, по официальной версии, была ответом на недавние обстрелы афганской территории со стороны Пакистана.
Официальный представитель движения Забиулла Муджахид перед этим утверждал, что в ходе столкновений погибли 58 пакистанских солдат, ещё 30 получили ранения.
