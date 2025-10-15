Пакистан нанес авиаудар по Кабулу

15 октября 2025, 16:14

Amaj News: пакистанские ВВС нанесли авиаудары по Кабулу в Афганистане

Фото: istockphoto/mbrand85

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по району Таймани в Кабуле. Об этом сообщает 15 октября издание Amaj News.