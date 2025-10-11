Жертвами столкновения на афгано-пакистанской границе стали 12 человек

11 октября 2025, 23:41

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло 12 пакистанских военнослужащих. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на информацию от источников в силовых структурах.