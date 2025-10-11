Жертвами столкновения на афгано-пакистанской границе стали 12 человек
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло 12 пакистанских военнослужащих. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на информацию от источников в силовых структурах.
В ходе боестолкновений афганская сторона захватила один миномёт. Кроме того, в районе Кандагара пять пакистанских военных сдались в плен.
По данным портала, масштабные бои развернулись вдоль всей линии Дюранда — границы между Афганистаном и Пакистаном. Конфликт начался после того, как афганские власти обвинили оппонентов в нарушении воздушного пространства и нанесении ударов по территории страны.
Ситуация на границе остаётся напряжённой, подробности и причины конфликта продолжают выясняться.
