В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»

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Администрация США рассматривает возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», что стало бы резким изменением внешнеполитического курса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, ключевым сторонником смягчения позиции выступает спецпосланник президента Стивен Уиткофф, тогда как госсекретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Дуглас Бергам выступают против. Решение может затронуть и другие российские активы в Европе.
В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что тема газопровода обсуждается в диалоге с Вашингтоном.
Напомним, санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода, были введены при Дональде Трампе в 2017–2021 годах.
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В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что тема газопровода обсуждается в диалоге с Вашингтоном.
Напомним, санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода, были введены при Дональде Трампе в 2017–2021 годах.
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Мария Моисеева