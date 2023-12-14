В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

«Я бы предпочел не комментировать это сейчас, так как это скорее вопрос к ЦИК. Они определяют график, и они будут информировать журналистов об этом графике», — отметил Песков.

Он подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что все процедуры для выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году будут выполнены.Он также добавил, что в настоящее время инициативная группа уже проводит «определенные действия», и планируется «крупномасштабное мероприятие по подаче кандидатуры Путина».Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с ПутинымПесков оценил положение ВСУ на фронтеВ Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина