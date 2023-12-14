В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о том, что у администрации США остается около одного миллиарда долларов для помощи Украине, передает ТАСС.
По ее словам, 96 процентов этой суммы уже были использованы Пентагоном, а оставшиеся 4 процента будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце декабря.
В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, и более половины этой суммы предполагается для Украины. Тем не менее, законодатели пока не приступили к конкретной работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом обращал больше внимания на южную границу США, а не на Украину.
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«Когда наши ресурсы на замещение закончатся, мы не сможем поддерживать наши собственные резервы вооружений или заменять то, что поставляем Украине. Это то, что находится под угрозой», — отметила она.
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Артем Кузьмин