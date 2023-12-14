Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны

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Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на предстоящий финансовый год в размере 883,7 миллиардов долларов. Об этом гласят результаты голосования.
Днём ранее проект проекта бюджета с рекордным показателем одобрил сенат. Однако затем согласованная сумма была понижена с 886 до 883,7 миллиардов долларов.
Отмечается, что в палате представителей за одобрение проекта проголосовали 310 законодателей, а против – 118.
При этом, на помощь Украине выделено 800 миллионов долларов.
В настоящее время документ направлен президенту США Джо Байдену на подпись.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что у администрации США осталось лишь около одного миллиарда долларов для оказания помощи Украине.
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Отмечается, что в палате представителей за одобрение проекта проголосовали 310 законодателей, а против – 118.
В настоящее время документ направлен президенту США Джо Байдену на подпись.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что у администрации США осталось лишь около одного миллиарда долларов для оказания помощи Украине.
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Анастасия Чинкова