WP: В США готовы к отправке пакета военной помощи Украине

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Соединённые Штаты Америки готовы отправить Украине очередной пакет военной помощи при одобрении финансирования, об этом сообщает издание The Washington Post.
По информации издания, американское оборонное ведомство Пентагон уже приступило к составлению нового пакета военной помощи для Вооружённых сил Украины и будет готово его отправить, как только получит одобрение о финансировании.
Уточняется, что в случае одобрения пакета, он будет передан Украине в течение недели.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что разработанный в США законопроект о помощи военной помощи Украине не является идеальным, однако, лучшего в нынешнее время достичь было невозможно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что в случае одобрения пакета, он будет передан Украине в течение недели.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что разработанный в США законопроект о помощи военной помощи Украине не является идеальным, однако, лучшего в нынешнее время достичь было невозможно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева