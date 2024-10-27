Палестина поддержала предложение Путина расширить ближневосточный «квартет»

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Палестина поддерживает предложение президента России Владимира Путина расширить ближневосточный «квартет» для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил советник палестинского президента Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости. По его словам, настало время уменьшить американскую исключительность в этом вопросе и восстановить политический баланс.
Ближневосточным «квартетом» раньше называли объединение ЕС, России, США и ООН, которое в данный момент не действует.
Советник отметил, что присоединение других стран к этому объединению поможет избавиться от претензий США на монополистскую роль посредника в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
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«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — пояснил аль-Хабаш.
Советник отметил, что присоединение других стран к этому объединению поможет избавиться от претензий США на монополистскую роль посредника в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
«Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран», — подчеркнул Махмуд аль-Хабаш.Читайте также:
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Данил Пономарев