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Палестина поддержала предложение Путина расширить ближневосточный «квартет»

27 октября 2024, 11:50
Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Палестина поддерживает предложение президента России Владимира Путина расширить ближневосточный «квартет» для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил советник палестинского президента Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости. По его словам, настало время уменьшить американскую исключительность в этом вопросе и восстановить политический баланс.
Ближневосточным «квартетом» раньше называли объединение ЕС, России, США и ООН, которое в данный момент не действует.
«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — пояснил аль-Хабаш.


Советник отметил, что присоединение других стран к этому объединению поможет избавиться от претензий США на монополистскую роль посредника в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
«Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран», — подчеркнул Махмуд аль-Хабаш.
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В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к НАТО
Министр Попович: Сербия помнит бомбардировки НАТО и никогда не вступит в блок
27 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия помнит бомбардировки НАТО в 1999 году и их последствия, потому никогда не присоединится к военному блоку, заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС. По его словам, сербы будут проводить свободную и независимую политику.
Попович пояснил, что жители Сербии помнят о жертвах бомбардировок НАТО, случившихся 25 лет назад, помнят полностью разрушенный Белград.
«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику», — подчеркнул он.
Министр добавил, что несмотря на тесные связи с Европой, Сербия хочет сотрудничать и с другими странами и объединениями — «с Китаем, Россией, Южной Африкой, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими».

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Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах
Глава ЦИК Каландаришвили: «Грузинская мечта» победила на выборах с 54% голосов
27 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Глава ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили озвучил итоги парламентских выборов — победу одержала партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов. Результаты обнародовали на сайте телеканала Рустави 2. Отмечается, что также барьер в 5% для прохода в парламент преодолели еще четыре партии.
По информации телеканала, вместе с «Грузинской мечтой», получившей большинство мандатов, в парламент прошли «Коалиция за перемены» с 10,92% голосов, «Единое национальной движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72% и партия «За Грузию» — 7,76%.

Каландаришвили подчеркнул, что результаты голосования основаны на данных с 3100 участков из 3111, остались лишь несколько зарубежных участков голосования.
«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», — прокомментировал итоги голосования премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
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Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве
27 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве. Об этом сообщает Bloomberg.
Нагель призвал не забывать, c чего начался экономический спад Германии в 2022 году. По его словам, «все знают причину, по которой это произошло».

Уточняется, что глава Бундесбанка связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения Москвы о сотрудничестве недопустимыми. Нагель отметил, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве.

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Стало известно, кто несет ответственность за православный раскол на Украине
Посол РФ Аскальдович: США несут ответственность за раскол православия на Украине
27 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Popescu Marius

Вашингтон, который давно планировал ликвидацию канонического православия в украинской республике, а также Константинопольского патриархата несет основную ответственность за раскол православия на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла российского МИДа Геннадия Аскальдовича.
«Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ — прим. ред.) и предоставил ей «томос» (указ — прим. ред.) об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — прокомментировал дипломат.
Собеседник резюмировал, что недружественные к РФ страны хотели бы запретить все, что относится к Русскому миру и не вмешиваются, пока Киев устраивает гонения на украинское православие.

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В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска
Глава NASA Нельсон: в Пентагоне беспокоятся о разговорах Путина с Маском
27 октября 2024, 09:04

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне беспокоятся о возможных контактах американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон в разговоре с Semafor.
По его словам, данную информацию необходимо расследовать. Нельсон отметил, что если сообщения о «многочисленных» разговорах главы российского государства и американского бизнесмена подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Ранее в Белом доме сообщили, что администрация Соединенных Штатов не имеет информации о том, что Илон Маск контактировал с лидером РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что глава компании SpaceX неоднократно выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.

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#сша
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На Западе раскрыли цель «плана победы» Зеленского
27 октября 2024, 05:45

По своему содержанию «план победы» Владимира Зеленского заключается в том, чтобы выпросить у своих партнеров еще денег на уничтожение украинцев. Об этом пишет портал AgoraVox.
«В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он (Зеленский) мог и дальше отправлять украинское население на убой», – написали журналисты.

По мнению авторов статьи, среди жителей Запада нет энтузиазма поддерживать Киев. Эти страны переживают финансовый кризис. Теперь журналисты задаются вопросом, проходят ли митинги в поддержку Украины или движутся поезда с добровольцами в интернациональные бригады ВСУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявил, что Владимир Зеленский принес своей стране позор и войну одновременно.

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Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать
27 октября 2024, 04:48

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал не вовлекать американские войска в зарубежные конфликты, если он станет президентом. Об этом он заявил на митинге в Пенсильвании, передает RSBN.
«При мне США не вели войны. Мы добивались мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – подчеркнул политик.

Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис американцы будут участвовать в иностранных конфликтах. Трамп также заявил, что в случае победы кандидата от демократов США «не справятся с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным или главой Северной Кореи Ким Чен Ыном».

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что после выборов в США не произойдет принципиальных изменений в политике США в отношении конфликта на Украине.

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Офицер ВСУ предложил избивать уклонистов
27 октября 2024, 04:13

К украинцам, которые не хотят служить в армии, нужно применять более жесткие меры, вплоть до избиения. С таким предложением в интервью телеканалу NTA выступил офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский.
«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) на соляру, офисы и ловить вас всех?», – призвал офицер.

По его словам, штраф должен покрывать расходы государства на поимку уклонистов.

Ранее стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за масштабных рейдов ТЦК. В результате техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без ремонта.

До этого в Харькове военные комиссары забрали около 10 сотрудников фабрики по производству одежды ВСУ.

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#украина
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Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля
27 октября 2024, 03:54

Фото: iStock/rarrarorro

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на израильскую агрессию, сообщает РИА Новости.
По его словам, это было бы ошибкой Тегерана. Министр также заявил, что израильская атака должна означать конец взаимных атак двух государств.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон полностью готов «защищать свои войска, объекты и партнеров в регионе». Он добавил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток использовать напряженность или эскалацию конфликта».

Накануне стало известно, что Израиль атаковал Иран. До этого руководство Ирана приказало иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Армии было приказано разработать различные планы ответа на израильскую атаку.

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#ракетный удар
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