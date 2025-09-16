Израиль начал наступление на палестинскую Газу с целью полной оккупации
Axios: Израиль начал наступление с целью оккупировать палестинский город Газа
Израиль начал масштабное наземное наступление на палестинский город Газа с целью установления полного контроля над территорией. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве.
Уточняется, что операция направлена на полное искоренение палестинского движения ХАМАС.
«Израильские военные начали наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в материале.Администрация президента США Дональда Трампа не планирует препятствовать действиям Израиля и предоставляет ему право самостоятельного принятия решений относительно конфликта.
Лидеры ХАМАС обсуждали инициативу Трампа в момент удара Израиля – Al-Jazeera
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху выразил поддержку наземной операции. Однако Вашингтона рассчитывает, что она завершится «быстро».
Еще 8 сентября Нетаньяху заявил о планах начать масштабное наступление на Газу. Он призвал местных жителей немедленно покинуть город.
