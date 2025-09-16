Достижения.рф

Израиль начал наступление на палестинскую Газу с целью полной оккупации

Фото: iStock/aapsky

Израиль начал масштабное наземное наступление на палестинский город Газа с целью установления полного контроля над территорией. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве.



Уточняется, что операция направлена на полное искоренение палестинского движения ХАМАС.

«Израильские военные начали наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в материале.
Администрация президента США Дональда Трампа не планирует препятствовать действиям Израиля и предоставляет ему право самостоятельного принятия решений относительно конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху выразил поддержку наземной операции. Однако Вашингтона рассчитывает, что она завершится «быстро».

Еще 8 сентября Нетаньяху заявил о планах начать масштабное наступление на Газу. Он призвал местных жителей немедленно покинуть город.

Мария Моисеева

