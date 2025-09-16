Израиль начал наступление на палестинскую Газу с целью полной оккупации

16 сентября 2025, 02:02

Axios: Израиль начал наступление с целью оккупировать палестинский город Газа

Фото: iStock/aapsky

Израиль начал масштабное наземное наступление на палестинский город Газа с целью установления полного контроля над территорией. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве.





Уточняется, что операция направлена на полное искоренение палестинского движения ХАМАС.





«Израильские военные начали наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в материале.