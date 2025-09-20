Полянский: Вашингтон стал заложниками Израиля по Палестине

20 сентября 2025, 20:30

Фото: iStock/Ruma Aktar

США стали заложниками Израиля в палестинском вопросе. Такое заявление сделал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.





Напомним, США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гумпомощи.





«У Вашингтона больше нет свободы действий. Видеть это очень больно. И это очень пагубно для репутации Совета Безопасности и ООН в целом», — приводит слова Полянского RT.

«Грузы с продовольствием и товарами первой необходимости остаются на складах, часть продуктов начинает портиться. Последняя партия была отправлена в ноябре 2024 года, всего Москва направила более 800 тонн помощи», — говорится в материале издания.