Полянский: Вашингтон стал заложниками Израиля по Палестине
США стали заложниками Израиля в палестинском вопросе. Такое заявление сделал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Напомним, США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гумпомощи.
«У Вашингтона больше нет свободы действий. Видеть это очень больно. И это очень пагубно для репутации Совета Безопасности и ООН в целом», — приводит слова Полянского RT.
По его мнению, на сегодняшний день США чувствуют себя в изоляции, поскольку только Вашингтон выступил против этого документа.
Тем временем посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил, что российская гуманитарная помощь не может попасть в сектор Газа с марта 2025 года из-за позиции Израиля, пишут argumenti.ru.
«Грузы с продовольствием и товарами первой необходимости остаются на складах, часть продуктов начинает портиться. Последняя партия была отправлена в ноябре 2024 года, всего Москва направила более 800 тонн помощи», — говорится в материале издания.
При этом уже полгода руководство Израиля фактически блокирует поставки, а созданный совместно с США Фонд помощи Газе не покрывает потребностей населения в полном объёме.