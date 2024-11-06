В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине

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Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. Такое заявление сделал вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак, передает РИА Новости.
Как считает Босак, Варшава должна сообщить Киеву о том, что если они намерены продолжать пользоваться военной помощью, в том числе аэродромом в Ясенке, то стоит изменить решение, которое блокирует эксгумацию польских жертв Волынской резни.
Он добавил, что допускает в этом вопросе использование шантажа.
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Он добавил, что допускает в этом вопросе использование шантажа.
«Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим», — пришел к заключению вице-спикер сейма.Ранее польский министр выразил недовольство позицией Украины по вопросу эксгумации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак