Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США

Фото: iStock/Rawf8
Правительство Панамы прекращает сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с главой госдепартамента США Марко Рубио.
По словам Мулино, действие меморандума 2017 года не будет продлено, а проект может быть завершен досрочно.
Решение связано с давлением со стороны США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.
Как сообщили в госдепе США, Рубио передал Мулино обеспокоенность Вашингтона по поводу стратегической роли канала, через который проходит 72% американских грузов. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» направлена на создание глобальной инфраструктурной сети и соединение 65 стран мира, но Панама, судя по всему, меняет приоритеты в пользу укрепления связей с США.
Ранее сообщалось, что Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.
Читайте также:
«Голышом в автомобиле»: Развратившая школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
«Что посеешь, то и пожнешь»: Певец духовной музыки бездушно расчленил девушку и пытался выкинуть ее голову
«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе «Один пояс — один путь». Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года», — сказал президент страны.
Решение связано с давлением со стороны США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.
Как сообщили в госдепе США, Рубио передал Мулино обеспокоенность Вашингтона по поводу стратегической роли канала, через который проходит 72% американских грузов. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» направлена на создание глобальной инфраструктурной сети и соединение 65 стран мира, но Панама, судя по всему, меняет приоритеты в пользу укрепления связей с США.
Ранее сообщалось, что Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.
Читайте также:
«Голышом в автомобиле»: Развратившая школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
«Что посеешь, то и пожнешь»: Певец духовной музыки бездушно расчленил девушку и пытался выкинуть ее голову
Мария Моисеева