На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы

Фото: iStock/Алексей Руденко
В Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, столкновение случилось на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.
Попавший в аварию автобус Lux Express следовал по маршруту «Таллин – Санкт-Петербург». Через полчаса после выезда от границы в Ивангороде случилась трагедия. Предварительно, снегоуборочная машина выехала на встречную полосу. Транспорты столкнулись лоб в лоб.
Кабина автобуса и одна из сторон были сильно повреждены. Пассажиры, находившиеся внутри, смогли самостоятельно выбраться и ожидали помощи на обочине. Как уточняет Telegram-канал «78.ru», из 22 пассажиров 13 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
Спасательные службы оперативно прибыли на место. Водитель снегоуборочной машины, по предварительным данным, оказался заблокирован в кабине.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.
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Кабина автобуса и одна из сторон были сильно повреждены. Пассажиры, находившиеся внутри, смогли самостоятельно выбраться и ожидали помощи на обочине. Как уточняет Telegram-канал «78.ru», из 22 пассажиров 13 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
Спасательные службы оперативно прибыли на место. Водитель снегоуборочной машины, по предварительным данным, оказался заблокирован в кабине.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.
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Мария Моисеева