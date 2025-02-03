«Что посеешь, то и пожнешь»: Певец духовной музыки бездушно расчленил девушку и пытался выкинуть ее голову

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Нигерийский исполнитель госпела Тимилехин Аджайи, арестованный за убийство и расчленение своей возлюбленной, отказался раскаиваться в содеянном, пишет Ghana Web.
Певец из штата Насарава был задержан в середине апреля после того, как его заметили с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружили мухи. Мужчина находился возле церкви и вел себя крайне подозрительно. Прохожие связались с полицией. При обыске в пакете обнаружили отрубленную голову 24-летней Саломе Адайду, а ее тело позже нашли в доме мужчины.
На допросе Аджайи заявил, что совершил преступление из мести за измены. Он утверждал, что девушка постоянно обманывала его, а в ее телефоне находились переписки с другими мужчинами. В них можно было уловить сексуальный подтекст.
Более того, подруга умершей добавила, что та не состояла в «полноценных» отношениях с убийцей. Если они действительно спали друг с другом, то похоже, что этим все ограничивалось. Никакой «эксклюзивности» не подразумевалось.
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На допросе Аджайи заявил, что совершил преступление из мести за измены. Он утверждал, что девушка постоянно обманывала его, а в ее телефоне находились переписки с другими мужчинами. В них можно было уловить сексуальный подтекст.
«Я ни о чем не жалею. Что посеешь, то и пожнешь», — спокойно отвечал он.Жертва, Саломе Адайду, была членом Национального корпуса молодежной службы. Ее подруга сообщила, что мать погибшей потеряла сознание, узнав о трагедии. Несколько месяцев назад эта женщина потеряла мужа, теперь лишилась и дочери.
Более того, подруга умершей добавила, что та не состояла в «полноценных» отношениях с убийцей. Если они действительно спали друг с другом, то похоже, что этим все ограничивалось. Никакой «эксклюзивности» не подразумевалось.
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Мария Моисеева