Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин разместил сообщение в своем телеграм-канале, в котором подробно рассказал о законах, вступающих в силу в феврале.
В отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать режим высылки. Мигранты, не имеющие законных оснований для нахождения в РФ, будут внесены в специальный реестр, они будут обязаны информировать полицию о своем местоположении, не смогут приобретать недвижимость, автотранспорт, брать кредиты, вступать в брак и перемещаться по стране, а при неоднократном нарушении требований будут депортированы.
С 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из нее, а также за оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту запрещенных услуг. Решения полиции будет достаточно для выдворения иностранных граждан из Российской Федерации.
С 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, будут работать наставники, назначенные комиссией по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и родителей. Наставники пройдут специальное обучение.
Он также добавил, что с 5 февраля вступит в силу закон, по которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность государства.
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С 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из нее, а также за оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту запрещенных услуг. Решения полиции будет достаточно для выдворения иностранных граждан из Российской Федерации.
«Материнский капитал, как прочие социальные выплаты, вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства. По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января», — отметил спикер нижней палаты российского парламента.
С 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, будут работать наставники, назначенные комиссией по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и родителей. Наставники пройдут специальное обучение.
«Закрепляется понятие "креативная индустрия", под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки субъектов креативных индустрий», — рассказал Володин.
Он также добавил, что с 5 февраля вступит в силу закон, по которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность государства.
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Александр Бойцов