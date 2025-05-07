Фото: istockphoto / Michele Ursi
Экс-депутат Рижской городской Думы, общественный деятель Руслан Панкратов высказал свою позицию относительно решения Эстонии, Латвии и Литвы закрыть воздушное пространство в преддверии 9 мая. По его словам, этот шаг был предпринят с целью воспрепятствовать прибытию в Москву на Парад Победы лидеров ряда европейских стран, в частности Сербии и Словакии, сообщает Общественная служба новостей.
Панкратов утверждает, что действия прибалтийских государств не стали неожиданностью. Он считает, что подобные шаги укладываются в общую политику, которую, по его мнению, страны Балтии проводят в отношении России.
По словам политика, государства Прибалтики не обладают самостоятельностью в принятии решений и находятся под влиянием западных структур, в частности британской разведки MI6 и руководства Евросоюза.
Решение о закрытии воздушного пространства, по его словам, было спущено «сверху» и согласовано с Брюсселем. Панкратов расценил это как часть более широкой стратегии, направленной на изоляцию России на международной арене.
Ранее действия Прибалтики вызвали общественный резонанс и обсуждение в ряде зарубежных СМИ.
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По словам политика, государства Прибалтики не обладают самостоятельностью в принятии решений и находятся под влиянием западных структур, в частности британской разведки MI6 и руководства Евросоюза.
«Это сегодняшний мир политиков Прибалтики. Это применение когнитивного оружия, разработанного британской спецслужбой МI6, которая сейчас имеет мощное влияние на прибалтийские государства. Прибалтийская риторика проплачена», — поделился он.
Решение о закрытии воздушного пространства, по его словам, было спущено «сверху» и согласовано с Брюсселем. Панкратов расценил это как часть более широкой стратегии, направленной на изоляцию России на международной арене.
Ранее действия Прибалтики вызвали общественный резонанс и обсуждение в ряде зарубежных СМИ.
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Дайана Хусинова