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США требовали Киев принять депортированных из Америки нелегалов

WP: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегальных мигрантов
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Администрация Дональда Трампа настаивала, чтобы Украина приняла граждан третьих стран, депортированных из США. По данным американского издания Washington Post (WP), Киев до сих пор официально не ответил на это требование, хотя украинские дипломаты сообщали о необходимости внутреннего согласования позиции.
«Ранее в этом году администрация Трампа призвала правительство Украины принять некое количество граждан других стран, депортированных из США», — сообщает WP.
Источники газеты, включая документы и украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что вопрос не обсуждался на высшем уровне власти. Один из представителей Украины заявил об отсутствии информации о «политических условиях» со стороны США.

Как уточняет Washington Post, подтверждений того, что Украина когда-либо принимала таких мигрантов из США, нет. Издание напомнило, что ранее администрация Трампа также рассматривала возможность ужесточения правил пребывания украинских граждан в Америке.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию
07 мая 2025, 02:13

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión, транслировавший репортаж о прилёте Мадуро и его супруги Силии Флорес, передает ТАСС.
В рамках визита Мадуро запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых стороны подпишут договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Встречи пройдут как в узком кругу, так и с участием расширенных делегаций двух стран.

Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Литвой запретила пролёт воздушного пространства для самолёта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.

Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».

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#венесуэла
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Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета Вучича из-за его планов прибыть в РФ
Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет Вучича в РФ на День Победы 9 мая
07 мая 2025, 02:04

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Латвия вслед за Литвой запретила пролёт воздушного пространства для самолёта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» («ВН») со ссылкой на информированный источник, передает РИА Новости.
Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на встрече в Москве Владимир Путин и Вучич планируют обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.

Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».

Несмотря на давление в ЕС с призывами для лидеров стран-кандидатов и членов ЕС отказаться от посещения Москвы, Вучич подтвердил своё участие в российскомих мероприятиях. При этом, чтобы защитить членов правительства и армии Сербии от санкций, он приедет без официальной делегации.

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Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
07 мая 2025, 00:30

Фото: iStock/Evan Austen

Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.
Минобороны Индии ранее подтвердило начало операции, заявив, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир». Военные подчеркнули, что удары не затронули пакистанские военные объекты. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов, передает РИА Новости.



Телеканал Geo уточняет, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали.

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также заявил, что Индия нанесла удары по двум мечетям.

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Армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане
07 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/vadimrysev

Индия начала военную операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщило Министерство обороны Индии, подчеркнув, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир».
«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», — передает РИА Новости текст из заявления Минобороны Индии
Генеральный директор пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чаудри заявил, что удары пришлись по городам Котли, Бахвалпур и Музаффарабад. В индийском ведомстве также опровергли атаки на военные объекты Пакистана, акцентируя внимание на антитеррористической направленности операции.

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«Войны завтра не будет»: Лукашенко оценил возможность скорого начала конфликта
Президент Белоруссии Лукашенко объяснил гражданам, что войны завтра не будет
06 мая 2025, 23:37

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан: «войны завтра не будет». Своё заявление он сделал на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — объявил он.
Лукашенко отметил, что Запад стремится переписать историю и подорвать память о подвиге советского народа. Предотвратить конфликт можно только через защиту исторической правды и правильное воспитание молодежи. Президент Белоруссии подчеркнул, что системная работа с подрастающим поколением — ключ к сохранению мира.

«Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны», — заверил Лукашенко.
Ранее «Радио 1» напоминало, что Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи.

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