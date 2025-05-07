США требовали Киев принять депортированных из Америки нелегалов

Администрация Дональда Трампа настаивала, чтобы Украина приняла граждан третьих стран, депортированных из США. По данным американского издания Washington Post (WP), Киев до сих пор официально не ответил на это требование, хотя украинские дипломаты сообщали о необходимости внутреннего согласования позиции.