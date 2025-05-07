США требовали Киев принять депортированных из Америки нелегалов

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Администрация Дональда Трампа настаивала, чтобы Украина приняла граждан третьих стран, депортированных из США. По данным американского издания Washington Post (WP), Киев до сих пор официально не ответил на это требование, хотя украинские дипломаты сообщали о необходимости внутреннего согласования позиции.
«Ранее в этом году администрация Трампа призвала правительство Украины принять некое количество граждан других стран, депортированных из США», — сообщает WP.Источники газеты, включая документы и украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что вопрос не обсуждался на высшем уровне власти. Один из представителей Украины заявил об отсутствии информации о «политических условиях» со стороны США.
Как уточняет Washington Post, подтверждений того, что Украина когда-либо принимала таких мигрантов из США, нет. Издание напомнило, что ранее администрация Трампа также рассматривала возможность ужесточения правил пребывания украинских граждан в Америке.
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Мария Моисеева