Ватикан разрешил гомосексуалистам становиться священниками

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Выпущена новая инструкция Итальянской епископской конференции. Согласно документу, теперь в семинарию позволено принимать гомосексуалистов.
Об этом пишет информационное агентство Reuters. При нынешнем Папе Римском Франциске Католическая церковь последовательно смягчала позицию в отношении однополых связей*, однако до священства геев всё-таки не допускали. Теперь и этот рубеж пройден — инструкция предписывает «учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники как один из аспектов его личности».
При этом соблюдение целибата остается обязательным, как и для всех прочих семинаристов с традиционными сексуальными предпочтениями. Инструкция вступила в силу на 3 года «испытательного периода». Год назад Папа Римский позволил священникам благословлять однополые браки, несмотря на то, что Катехизис католической церкви определяет гомосексуализм как «тяжкий грех против целомудрия» и «выражение порока похоти».
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Александр Бойцов