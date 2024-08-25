Папа Римский призвал к решению конфликтов путем мирных переговоров

Фото: iStock/AlexandreFagundes
Папа Римский Франциск выступает за урегулирование конфликтов путем мирных переговоров и призывает к этому все государства, заявил апостольский нунций Анте Йозич, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По его словам, все стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.
Он добавил, что Ватикан выступает против санкций, поскольку они затрагивают всех и не решают актуальные вопросы.
Ранее государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточна для разрешения конфликта.
Читайте также:
Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви
«Безбожники»: Кадыров требует уничтожить киевские власти за гонения на церковь
Зеленский запретил православную церковь на Украине
«Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело. Только мирные решения, разговор могут дать результат», — отметил Йозич.
Он добавил, что Ватикан выступает против санкций, поскольку они затрагивают всех и не решают актуальные вопросы.
Ранее государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточна для разрешения конфликта.
Читайте также:
Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви
«Безбожники»: Кадыров требует уничтожить киевские власти за гонения на церковь
Зеленский запретил православную церковь на Украине
Александр Климов