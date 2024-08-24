«Безбожники»: Кадыров требует уничтожить киевские власти за гонения на церковь

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал резко отреагировать на закон об отмене Украинской православной церкви, который накануне подписал Зеленский. Кадыров назвал решение украинских властей маразмом, за который их «надо уничтожать».
«Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», – сказал лидер Чеченской Республики в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Кадыров также заявил, что украинские «безбожники» запрещают церковь, выполняя указания Запада.
«У них нет веры и ничего связанного с человеком. Они ни о чем не думают, поэтому вести с ними переговоры не надо. Нам не нужен сосед – враг», – прокомментировал Рамзан Кадыров.
Ранее Рада сообщила, что Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет запретить сотрудничающие с Россией религиозные организации. Причем гонения на духовенство на Украине начались еще до того, как местный парламент одобрил законопроект.
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Лия Мурадьян