Лидер украинского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Рада 24 августа. Законопроект, позволяющие запрещать религиозные организации вступит в силу через 30 дней после публикации.
Закон подготовили по поручению Зеленского в октябре 2023 года. Несмотря на критику, местный парламент одобрил проект в минувший вторник, 20 августа – «за» проголосовали 256 депутатов. УПЦ рискует оказаться вне закона за связи с Российской православной церковью.
После подписания представителям украинского христианства дали 9 месяцев на разрыв всех отношений с Россией. Самое масштабное в новейшей истории гонение на церковь сопровождается арестами представителей духовенства и санкциями в отношении церквей.
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Лия Мурадьян