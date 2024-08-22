Синод РПЦ: Патриарх Константинополя Варфоломей лично в ответе за гонения на УПЦ

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
Патриарх Константинопольский Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих на Украине. Об этом говорится в заявлении Священного синода.
В документе, опубликованном на сайте Русской православной церкви, указано, что руководство признанных Фанаром раскольников неистово требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично поддержавший уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, осудивших Христа на казнь, открыто поддержали действия киевских властей.
В заявлении подчёркивается, что цель Киева состоит в уничтожении канонической церкви на Украине. Напомним, что 20 августа Верховная рада приняла закон, который позволяет запретить в стране Украинскую православную церковь. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Читайте также:
Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами
Украина узаконила запрет православной церкви из-за связи с Россией
На Украине заявили о скором запрете канонической УПЦ
Александр Бойцов