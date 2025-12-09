09 декабря 2025, 19:21

Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони заявил, что готов к проведению выборов. Об этом сообщают украинские СМИ.





Зеленский сделал это заявление, отвечая на вопрос итальянских журналистов.

«Я всегда готов к выборам», — сказал лидер киевского режима.