Зеленский ответил Трампу о выборах на Украине
Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине
Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони заявил, что готов к проведению выборов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Зеленский сделал это заявление, отвечая на вопрос итальянских журналистов.
«Я всегда готов к выборам», — сказал лидер киевского режима.Его комментарий развивает тему, которую ранее поднял президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в интервью газете Politico заявил, что Украина должна провести выборы.
Трамп утверждал, что в стране «уже не демократия», и подчеркнул, что «украинский народ должен иметь выбор». Таким образом, Зеленский публично ответил на заявление американского политика в присутствии итальянского премьера.