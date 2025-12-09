Достижения.рф

Зеленский ответил Трампу о выборах на Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони заявил, что готов к проведению выборов. Об этом сообщают украинские СМИ.



Зеленский сделал это заявление, отвечая на вопрос итальянских журналистов.

«Я всегда готов к выборам», — сказал лидер киевского режима.
Его комментарий развивает тему, которую ранее поднял президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в интервью газете Politico заявил, что Украина должна провести выборы.

Трамп утверждал, что в стране «уже не демократия», и подчеркнул, что «украинский народ должен иметь выбор». Таким образом, Зеленский публично ответил на заявление американского политика в присутствии итальянского премьера.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0